Вже цієї суботи у Івано-Франківську відбудеться непересічна подія, а саме концерт легендарного автора та виконавця ексучасника гурту ВІА “Арніка” та українського “батяра №1” Віктора Морозова, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Подія запланована 08 листопада о 18.00 годині в обласній філармонії імені Ірини Маланюк.

Віктор Морозов. Ювілейний концерт в Івано-Франківську

Віктор Морозов є одним зі знакових осіб в українській культурі і не тільки, як музикант чи перекладач (саме він переклав популярні книги про Гаррі Поттера на українську мову), а й людина яка на зорі відновлення української державності в кінці 80-х поч. 90-х років ХХ ст. мав неабиякий вплив на її становлення.

На фестивалі “Червона рута” у 1989 році Віктор Морозов разом з Василем Жданкіним та Едуардом Драчем заспівали гімн України. Що то було таке виконати його в часи ще совєцької доби ви самі розумієте. Але вони ризикнули.

Як і “Батяр-бенд” який дозволяє пірнути в епоху Львівських батярських пісень та зазирнути в період зародження українського танго.

Це буде дійсно унікальний та дуже колоритний концерт, присвячений постаті Віктора Морозова, який цього року відзначає 75-ти річний ювілей.

Квитки на концерт можна придбати за посиланням https://if.kontramarka.ua/…/viktor-morozov-uvilejnij…

