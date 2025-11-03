У період з 01 листопада 2025 року по 23 лютого 2026 року на території Болехівської територіальної громади буде проводитися відстріл та відлов хижих тварин.

Заходи відбуватимуться у вихідні дні — суботи та неділі — протягом світлової частини доби. Це дозволить ефективно контролювати чисельність популяції хижаків та зменшити ризик поширення небезпечних захворювань серед диких тварин і людей, зокрема сказу, повідомляє Болехівська міська рада.

Проведення робіт здійснюється на підставі дозволу Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства і погоджено з Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Івано-Франківській обласній військовій адміністрації.

Виконання заходів забезпечує Болехівська міська організація Українського товариства мисливців та рибалок — у межах мисливських угідь, закріплених за нею на території громади. До відлову та відстрілу залучатимуться мисливці та інші уповноважені фахівці відповідно до чинних правил і норм безпеки.

Перші заходи розпочалися вже у неділю, 02 листопада 2025 року.