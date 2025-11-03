ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

В частині Калуського району розпочався відстріл хижаків

Автор: Ігор Василик
Мисливець із собакою у лісі на полюванні
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У період з 01 листопада 2025 року по 23 лютого 2026 року на території Болехівської територіальної громади буде проводитися відстріл та відлов хижих тварин.

Заходи відбуватимуться у вихідні дні — суботи та неділі — протягом світлової частини доби. Це дозволить ефективно контролювати чисельність популяції хижаків та зменшити ризик поширення небезпечних захворювань серед диких тварин і людей, зокрема сказу, повідомляє Болехівська міська рада.

Проведення робіт здійснюється на підставі дозволу Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства і погоджено з Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Івано-Франківській обласній військовій адміністрації.

Виконання заходів забезпечує Болехівська міська організація Українського товариства мисливців та рибалок — у межах мисливських угідь, закріплених за нею на території громади. До відлову та відстрілу залучатимуться мисливці та інші уповноважені фахівці відповідно до чинних правил і норм безпеки.

Перші заходи розпочалися вже у неділю, 02 листопада 2025 року.

Просимо жителів та гостей громади бути уважними та обережними під час відвідування лісових масивів у зазначений період, – пишуть на сторінці міської ради.

Джерело(а) інформації

Болехівська міська рада

СХОЖІ НОВИНИ