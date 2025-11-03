У жовтні 2025 року експертиза підтвердила загибель ще одного військовослужбовця з Івано-Франківщини Миколи Жураківського. Полеглий захисник із червня 2024 року вважався зниклим безвісти.

Про це повідомляє Отинійська селищна територіальна громада, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Служив у 59-ій єгерській бригаді

Полеглий герой Микола Жураківський народився 24 травня 1986 року, проживав у селищі Отинія на Коломийщині. Служив у 3-му єгерському батальйоні 59-ої окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

Загиблого захисника Миколу Жураківського упродовж тривалого часу вважали зниклим безвісти.

Підтвердження смерті

22 жовтня 2025 року його тіло ідентифікували у Черкаській області й офіційно визнали загиблим. Микола Жураківський 26 червня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Новоселівка Перша на Донеччині.

Прощання із відважним героєм відбудеться у понеділок 3 листопада о 13:00 годині, на центральній площі селища Отинія. Скорботний кортеж рухатиметься з боку Коломиї, – йдеться у офіційному повідомлені на сторінці громади.

На території громади оголошено Дні жалоби

У зв’язку із загибеллю Миколи ЖУРАКІВСЬКОГО, жителя селища ОТИНІЯ, який віддав своє життя, виконуючи військовий обов’язок у боротьбі за незалежність і свободу України, відповідно до Розпорядження Отинійського селищного голови, в Отинійській селищній територіальній громаді оголошено ДНІ ЖАЛОБИ — 03-04 листопада 2025 року.

У дні жалоби:

• На адміністративних будівлях буде приспущено Державний Прапор України із чорною стрічкою.

• Скасовано проведення усіх розважально-святкових заходів, запланованих на ці дні на території громади.

• Заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі, громадського харчування, на вулицях та в громадському транспорті.

Закликаємо жителів громади гідно вшанувати пам’ять загиблого Героя та підтримати його родину в скорботі, йдеться в офіційному повідомлені.