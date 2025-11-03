ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Сьогодні на Косівщину востаннє повернеться полеглий спецпризначенець Дмитро Грекуляк

Автор: Ігор Василик
Військовий у камуфляжі стоїть біля бойової машини
Сьогодні Косівщина “на щиті” зустрічатиме спецпризначенця сержанта Дмитра Грекуляка, якого майже чотири місяці (від 01 липня 2025 року) вважали зниклим безвісти. Тільки у середу 29 жовтня, офіційна експертиза підтвердила його загибель у бою, повідомляє Кутська селищна рада.

Сьогодні герой востаннє повертається додому

Нашому Герою-Захиснику Дмитрові ГРЕКУЛЯКУ 03 листопада 2025 року могло б виповнитися 25…Та жахлива війна його забрала… Забрала його мрії та надії…, йдеться в офіційному повідомлені на сторінці громади.

У понеділок, 03 листопада 2025 року об 11:00 годині в місті Косові на площі Незалежності відбудеться зустріч Героя “на щиті” Дмитра Миколайовича ГРЕКУЛЯКА.

Зустріч Героя

Опісля панахиди за Воїном скорботний кортеж попрямує до рідної домівки полеглого бійця в Старі Кути на вул. Стефаника, маршрутом Косівська, Довга.

Просимо жителів громади гідно зустріти Героя живим коридором із запаленими свічками та квітами. Вічна памʼять Дмитрові! Глибокі співчуття рідним…-, йдеться у повідомлені на сторінці громади.

Джерело(а) інформації

Кутська селищна рада

