Сьогодні на Косівщину востаннє повернеться полеглий спецпризначенець Дмитро Грекуляк

Сьогодні Косівщина “на щиті” зустрічатиме спецпризначенця сержанта Дмитра Грекуляка, якого майже чотири місяці (від 01 липня 2025 року) вважали зниклим безвісти. Тільки у середу 29 жовтня, офіційна експертиза підтвердила його загибель у бою, повідомляє Кутська селищна рада.

Сьогодні герой востаннє повертається додому

Нашому Герою-Захиснику Дмитрові ГРЕКУЛЯКУ 03 листопада 2025 року могло б виповнитися 25…Та жахлива війна його забрала… Забрала його мрії та надії…, йдеться в офіційному повідомлені на сторінці громади.

У понеділок, 03 листопада 2025 року об 11:00 годині в місті Косові на площі Незалежності відбудеться зустріч Героя “на щиті” Дмитра Миколайовича ГРЕКУЛЯКА.

Зустріч Героя

Опісля панахиди за Воїном скорботний кортеж попрямує до рідної домівки полеглого бійця в Старі Кути на вул. Стефаника, маршрутом Косівська, Довга.