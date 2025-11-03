ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

За минулу добу втрати окупантів склали майже 1200 орків та близько 50 артсистем

Автор: Ігор Василик
Знищена військова техніка на узбіччі дороги
Як повідомляє Генеральний Штаб Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.11.25.

Втрати окупантів

  • особового складу / personnel – близько 1 144 830 (+1 160) осіб / persons
  • танків / tanks – 11 321 (+5) од.
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 531 (+6) од.
  • артилерійських систем / artillery systems – 34 207 (+45) од.
  • РСЗВ / MLRS – 1 534 (+0) од.
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 235 (+0) од.
  • літаків / aircraft – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів / helicopters – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 77 435 (+383) од.
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3 918 (+1) од.
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 66 411 (+121) од.
  • спеціальна техніка / special equipment – 3 989 (+2) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Втрати противника станом на 3 листопада 2025

