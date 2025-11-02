Оформлюючи “зимову підтримку”, молода франківка втратила 10 тисяч гривень

Жертвою аферистів стала 30-річна жителька Франківська, яка звернулася за допомогою до поліцейських Івано-Франківська після того, як з її рахунку зникли кошти.

Жінка в мобільному додатку, в одній із спільнот, від користувачки отримала посилання, яке виявилося шахрайською пасткою. Йшлося про нібито отримання виплати «зимової грошової допомоги»., пише Правда іф.

Для оформлення так званої послуги потрібно було ввести дані банківської картки та пароль до банківського мобільного додатка. Щойно потерпіла виконала всі умови, як аферисти списали з її рахунку майже 10 000 гривень.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до злочину.