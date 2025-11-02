ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Автор: Ігор Василик
Військові несуть труну, покриту українським прапором
В суботу 01 листопада, жителі Пасічнянської територіальної громади віддали останню шану полеглому Захиснику України з села Максимець МИХАЙЛУ МИКОЛАЙОВИЧУ БУГРАКУ, який загинув на Дніпропетровщині під час виконання бойового завдання, повідомляє Громада Пасічна, інформує своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Героєві було 49 років

Буграк Михайло Миколайович народився 1 вересня 1976 року в селі Максимець. В 1994 році закінчив Максимецьку школу, останні роки проживав в Рогатинському районі. Звідки був призваний в Збройні Сили України, після проходження навчання захищав Україну від ворога на Дніпровському напрямку.

Бойовий шлях військовослужбовця Михайла Миколайовича Буграка обірвався на 50-ому році життя – 25 жовтня 2025 року, поблизу села Вишневе Синельниківського району Дніпропетровської області Воїн загинув від осколкових поранень під час виконання бойового завдання.

В п’ятницю 31 листопада Пасічнянська громада з запаленими лампадками, з розгорнутими державними стягами, схиливши голови в глибокій скорботі, з пошаною зустріла полеглого оборонця України, а в суботу 01 листопада, в день, коли Україна відзначає 107-у річницю Листопадового Чину, до родинного обійстя загиблого Воїна в селі Максимець, зійшлися сотні людей, щоб віддати останню шану мужньому Воїну Михайлу – своєму близькому, другу, однокласнику, колезі, бойовому побратиму, односельчанину. Всі присутні спільно з святими отцями склали спільну заупокійну молитву за полеглим Захисником, – йдеться у повідомлені.

Опісля траурна процесія вирушила до цвинтарної каплиці, де було звершено Чин похорону Захисника Михайла. Поховали загиблого Героя на цвинтарі села Максимець з усіма військовими почестями.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!

Військові тримають український прапор на церемонії поховання
Прощання з воїном у церкві під прапором України
Люди йдуть селом у гірській місцевості України
Військовий похорон із прапором України
Військові несуть труну, накриту прапором України
Військові несуть труну з українським прапором
Похоронна процесія з військовими та людьми в селі
Люди несуть квіти та вінки на похорон
Військові несуть труну, люди схиляються у прощанні
Військові проводжають полеглого героя у гірському селі
Військові прощаються з героєм під українським прапором
Похорон військового з українським прапором у присутності священника
Похорон українського військового з квітами та скорботою
Процесія з прапором України у гірському селі
Поховання українського військового з прапором України
Військові несуть труну, покриту українським прапором
Прощання з військовим, труна під українським прапором
Військові несуть труну, накриту українським прапором
Військовий тримає портрет загиблого солдата
Молитва біля церкви з військовими та священниками
Військові несуть труну в гірському селі України
Військові проводжають побратима з українським прапором
Військові та люди йдуть сільською дорогою в горах
Військові й люди біля старої дерев’яної будівлі
Військові проводять церемонію поховання героя України

Джерело(а) інформації

Громада Пасічна

