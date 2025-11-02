В суботу 01 листопада, жителі Пасічнянської територіальної громади віддали останню шану полеглому Захиснику України з села Максимець МИХАЙЛУ МИКОЛАЙОВИЧУ БУГРАКУ, який загинув на Дніпропетровщині під час виконання бойового завдання, повідомляє Громада Пасічна, інформує своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Героєві було 49 років

Буграк Михайло Миколайович народився 1 вересня 1976 року в селі Максимець. В 1994 році закінчив Максимецьку школу, останні роки проживав в Рогатинському районі. Звідки був призваний в Збройні Сили України, після проходження навчання захищав Україну від ворога на Дніпровському напрямку.

Бойовий шлях військовослужбовця Михайла Миколайовича Буграка обірвався на 50-ому році життя – 25 жовтня 2025 року, поблизу села Вишневе Синельниківського району Дніпропетровської області Воїн загинув від осколкових поранень під час виконання бойового завдання.

В п’ятницю 31 листопада Пасічнянська громада з запаленими лампадками, з розгорнутими державними стягами, схиливши голови в глибокій скорботі, з пошаною зустріла полеглого оборонця України, а в суботу 01 листопада, в день, коли Україна відзначає 107-у річницю Листопадового Чину, до родинного обійстя загиблого Воїна в селі Максимець, зійшлися сотні людей, щоб віддати останню шану мужньому Воїну Михайлу – своєму близькому, другу, однокласнику, колезі, бойовому побратиму, односельчанину. Всі присутні спільно з святими отцями склали спільну заупокійну молитву за полеглим Захисником, – йдеться у повідомлені. Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Опісля траурна процесія вирушила до цвинтарної каплиці, де було звершено Чин похорону Захисника Михайла. Поховали загиблого Героя на цвинтарі села Максимець з усіма військовими почестями.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!