На Запорізькому напрямку загинув військовослужбовець Іван Мельник з Верхнянської громади, що у Калуському районі.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова громади Михайло Маліборський, інформує читачів новинний ресурс Правда іф.
Сержант Мельник
Полеглий герой Іван Мельник народився у 1979 році, проживав у селі Вилки Верхнянської громади. Солдат служив старшим навідником 2 мінометного взводу мінометної батареї 2 механізованого батальйону однієї з військових частин Сил оборони. Мав звання сержанта.
Іван Мельник загинув у бою 30 жовтня 2025 року на Запорізькому напрямку.
“Герой віддав своє життя за Україну, за її незалежність та територіальну цілісність, за спокій сердець та за майбутнє кожного українця. Щиро співчуваємо рідним, близьким, друзям і побратимам”. — написав Маліборський.