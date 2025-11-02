ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Прикарпаття втратило захисника Івана Мельника

Автор: Ігор Василик
Вшанування пам'яті українського Героя
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На Запорізькому напрямку загинув військовослужбовець Іван Мельник з Верхнянської громади, що у Калуському районі.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова громади Михайло Маліборський, інформує читачів новинний ресурс Правда іф.

Сержант Мельник

Полеглий герой Іван Мельник народився у 1979 році, проживав у селі Вилки Верхнянської громади. Солдат служив старшим навідником 2 мінометного взводу мінометної батареї 2 механізованого батальйону однієї з військових частин Сил оборони. Мав звання сержанта.

Іван Мельник загинув у бою 30 жовтня 2025 року на Запорізькому напрямку.

“Герой віддав своє життя за Україну, за її незалежність та територіальну цілісність, за спокій сердець та за майбутнє кожного українця. Щиро співчуваємо рідним, близьким, друзям і побратимам”. — написав Маліборський.

Джерело(а) інформації

Михайло Маліборський

СХОЖІ НОВИНИ