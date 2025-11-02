На Запорізькому напрямку загинув військовослужбовець Іван Мельник з Верхнянської громади, що у Калуському районі.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова громади Михайло Маліборський, інформує читачів новинний ресурс Правда іф.

Сержант Мельник

Полеглий герой Іван Мельник народився у 1979 році, проживав у селі Вилки Верхнянської громади. Солдат служив старшим навідником 2 мінометного взводу мінометної батареї 2 механізованого батальйону однієї з військових частин Сил оборони. Мав звання сержанта.

Іван Мельник загинув у бою 30 жовтня 2025 року на Запорізькому напрямку.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24