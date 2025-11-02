За привласнення понад пів мільйона гривень у Франківську судитимуть методистку дитсадка

У місті Івано-Франківську підходить до завершення розслідування щодо можливого розкрадання коштів керівництвом одного із дитсадків міста, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

За даними слідства, упродовж 2022–2024 років обвинувачена прикарпатка, зловживаючи службовим становищем та діючи за попередньою змовою з директором цього закладу, склали й подали до бухгалтерії закладу завідомо неправдиві офіційні документи — табелі обліку робочого часу працівників. У них було відображено недостовірні відомості щодо відпрацьованих годин окремих працівників, які фактично перебували за кордоном і не виконували свої обов`язки, повідомляє прокуратура Прикарпаття.

На підставі поданих табелів працівникам безпідставно нараховано заробітну плату на загальну суму 682 тис. грн.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська скеровано до суду обвинувальний акт за фактами заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

Раніше до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишньої директорки цього ж дитсадка.