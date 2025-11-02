На Калущині провели в останню путь полеглого героя Сергія Сіянка ФОТО

Скорботна Новицька громада Калуського району попрощалася із полеглим героєм Сергієм Сіянком — воїном, що віддав своє життя за волю та незалежність України.

Про це повідомляє сайт Інформатор, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

У селі Новиці відбувся чин похорону Героя Сергія Сіянка, який загинув у боях за волю України. Численна громада прийшла віддати останню шану своєму односельчанину та Героєві. Після молитви труну з тілом воїна винесли на подвір’я, де було відслужено панахиду й прочитано Євангеліє, після чого прот. Богдан Заставецький виголосив проповідь.

Похоронна процесія вирушила до місця вічного спочинку Героя. На цвинтарі, біля підготовленої могили — поруч із спочилими Героями Федором Маруняком та Миколою Луцаном — після панахиди відбулася урочиста військова церемонія. Воїни склали державний прапор і передали його доньці Героя. Пролунали три прощальні постріли — символ останньої шани. Під спільний спів Гімну України труну опустили в землю. Кожен присутній, схиливши голову, поклав грудку землі — як знак любові, вдячності й пам’яті про воїна Сергія.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Що відомо про військовослужбовця Сергія Сіянка

Сергій Сіянко народився у 1971 році. Проживав у селі Новиця. На війні служив стрільцем групи загону військової частини А0656. Герой загинув 23 жовтня 2025 року під час виконяння бойового завдання у районі населеного пункту Приморське Запорізької області.