Україна отримала два зенітно-ракетні комплекси “Patriot” від нашого партнера Німеччини, про надходження яких було оголошено ще у серпні цього року.

Про це в сьогодні 02 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зміцнення ППО

“Ми зміцнили компонент “петріотів” у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору. Певний час ми готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано. Дякую всім, хто допомагав!”, – зазначив він.

Зеленський також підкреслив, що російські удари з повітря – це головна ставка російського диктатора Володимира Путіна в цій війні, адже саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі.