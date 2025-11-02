ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

В передмісті Івано-Франківська, пожежники врятували із вогню собаку

Автор: Ігор Василик
Пожежник гасить вогонь у пошкодженому приміщенні
У суботу 01 листопада у селі Павлівка Ямницької сільської територіальної громади Івано-Франківського районуна території дачного кооперативу, загорівся будинок.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

В Павлівці сталося загоряння перекриття дачного будинку охопило площу близько 5 м².

На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи 20-ї та 23-ї державних пожежно-рятувальних частин.

Під час ліквідації займання вогнеборці дістали з будинку собаку, якого вдалося врятувати.

