У суботу 01 листопада у селі Павлівка Ямницької сільської територіальної громади Івано-Франківського району, на території дачного кооперативу, загорівся будинок.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

В Павлівці сталося загоряння перекриття дачного будинку охопило площу близько 5 м².

На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи 20-ї та 23-ї державних пожежно-рятувальних частин.

Під час ліквідації займання вогнеборці дістали з будинку собаку, якого вдалося врятувати.