У жовтні 2025 року експертиза підтвердила загибель військовослужбовця з Прикарпаття Миколи Жураківського. Полеглий герой із червня 2024 року вважався зниклим безвісти.

Про це повідомила Отинійська селищна територіальна громада, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Був “єгерем”

Прикарпатець Микола Жураківський народився 24 травня 1986 року, проживав у селищі Отинія на Коломийщині. Служив у 3-му єгерському батальйоні 59-ої окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

Полеглого Миколу Жураківського упродовж тривалого часу вважали зниклим безвісти.

Експертиза ДНК

22 жовтня 2025 року його тіло ідентифікували у Черкаській області й офіційно визнали загиблим. Воїн загинув 26 червня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Новоселівка Перша на Донеччині.