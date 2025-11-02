АТ “Укрзалізниця” приєднується до ініціативи “Зимова підтримка”, яку анонсував Володимир Зеленський. У межах цієї програми вже в найближчу зиму кожен українець матиме змогу проїхати 3000 кілометрів безкоштовно.

Про це інформує Укрзалізниця, повідомляє своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

“3,000 км: це дорівнює подорожі туди-зворотньо найдовшим на сьогодні рейсом по Україні! Ми хочемо, щоб доступно відкрити нашу країну міг кожен, навіть якщо це мандрівка з одного краю нашої країни в інший!”, – зазначають в “Укрзалізниці”.

Програма “УЗ-3000” покликана розвантажити пасажиропотік у пікові періоди, стимулюючи подорожі в непіковий час. Це має сприяти рівномірнішому розподілу навантаження на залізничну інфраструктуру.

У компанії підкреслюють, що програма є частиною системного державного фінансування пасажирських перевезень, яке забезпечує стабільність роботи галузі.

Деталі реалізації ініціативи в “Укрзалізниці” пообіцяли повідомити найближчим часом.