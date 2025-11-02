Одному із найстаріших професійно-технічних закладів Івано-Франківської області сьогодні виповнюється 80 років.

Сьогодні ми з гордістю відзначаємо величний ювілей — 80 років від дня заснування нашого рідного ліцею! Вісім десятиліть — це шлях знань, натхнення, традицій і досягнень, шлях тисяч випускників, які вписали свої сторінки у славну історію ІФППЛ, – йдеться у повідомлені на сторінці ліцею.