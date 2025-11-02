У Тлумачі вже декілька років поспіль труїть собак – жителі б’ють на сполох ФОТО 16+

У Тлумачі мешканці вже кілька років фіксують випадки масового отруєння собак. Про це редакції сайту“Галка” повідомила читачка Лілія Матяк. За її словами, невідомі особи регулярно труять бездомних тварин, яких місцеві жителі стерилізують за власні кошти та підгодовують у дворах. Під отруєння, за словами жінки, потрапляють і домашні тварини.

“Собаки б’ються в конвульсіях і валяються по цілому місту. Діти приходять додому в сльозах, бо потравили собак, з якими вони граються. Це повторюється з року в рік. Люди пишуть заяви до поліції, але нічого не міняється”, – написала жінка.

Поліція перевірила, але доказів не знайшли

Жителька Тлумача Леся Яцюк розповіла “Галці”, що двічі зверталася до поліції із заявами, однак обидва провадження закрили. Жінка надала редакції копію відповіді правоохоронців, де вказано, що підтверджень отруєння тварин не отримано, а до місцевої ветеринарної лікарні звернень від мешканців не надходило.

"У цьому випадку ми мали труп собаки, який поліція відмовилася упакувати для експертизи, хоча ми були готові оплатити розтин своїми коштами", – каже Яцюк.

14 жовтня “Галка” звернулася до обласної поліції по коментар. Там повідомили, що звернення опрацювали, опитали жителів навколишніх будинків та направили запит до ветеринарної служби. Але жодних підтверджених фактів розсипання отрути або звернень до ветеринарів щодо отруєння тварин не виявили.

За офіційними даними, протягом останнього місяця в місті померли дві собаки.

У міськраді кажуть, що скарг не отримували

“Галка” звернулася за офіційним коментарем до влади Тлумача. Після відсутності відповідей на телефонні дзвінки та електронні листи редакція надіслала офіційний запит до Тлумацької міської ради.

29 жовтня у відповідь повідомили, що жодних скарг від мешканців щодо отруєння тварин до міської ради чи її виконавчих органів не надходило.

Водночас міський голова зазначив, що рішенням сесії від 22 травня 2025 року №2969-48/2025 затверджено Програму поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2025–2028 роки.

Мешканці очікують на зміни

Леся Яцюк повідомила, що зустрічалася з міським головою Тлумача. За її словами, мешканці донесли свої підозри та просили сприяння в пошуку цивілізованих шляхів вирішення проблеми.

“Поки сподіваємося, що знайдуть приміщення для стерилізації. І, звісно, очікуємо, що отруєння припиняться”, – зазначила жінка.

Довідково: Відповідно до статті 299 Кримінального кодексу України, жорстоке поводження з тваринами карається штрафом, арештом або обмеженням волі до трьох років. У разі повторного злочину або вчинення його групою осіб — до п’яти років позбавлення волі.