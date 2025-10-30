На війні загинув військовослужбовець Михайло Буграк

Завтра, 31-го жовтня 2025 року, додому в останнє повертається герой Буграк Михайло.

Михайло Буграк – житель села Максимець Пасічнянської ТГ.

Орієнтовний час руху траурного кортежу загиблого героя військовослужбовця:

“Просимо усіх жителів громади вийти до центральних вулиць (запалити свічку пам’яті)! Гідно зустрічаємо віддаючи останню шану українському Воїну під час проїзду траурного кортежу, який мужньо боронив нас з Вами”, – пише Гунда Андрій.