На війні загинув військовослужбовець Михайло Буграк

Завтра, 31-го жовтня 2025 року, додому в останнє повертається герой Буграк Михайло.
Михайло Буграк – житель села Максимець Пасічнянської ТГ.
Орієнтовний час руху траурного кортежу загиблого героя військовослужбовця:
- 11:00 год. (орієнтовно) виїзд траурної процесія з м.Івано-Франківськ, с. Тисменичани, с. Цуцилів, с. Перерісль, с. Л. Тарновиця, с. Назавизів,
- 11:45 год (орієнтовно) м. Надвірна: вул. Шухевича, вул. Мазепи, вул. Княгині Ольги, вул. Котляревського, вул. Володимира Великого, вул. Грушевського,
- 12:15 год (орієнтовно) с. Пнів по вулиці Січових Стрільців
- 12:30 год (орієнтовно) село Пнів (Битківський поворот)
- 12.45 год (орієнтовно) по вулиці Софії Галечко в селі Пасічна
- 13.30 год (орінтовно) село Зелена
- 14.00 год (орієнтовно) село Максимець
“Просимо усіх жителів громади вийти до центральних вулиць (запалити свічку пам’яті)! Гідно зустрічаємо віддаючи останню шану українському Воїну під час проїзду траурного кортежу, який мужньо боронив нас з Вами”, – пише Гунда Андрій.