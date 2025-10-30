Виїзні медичні послуги у Івано-Франківську – турбота, яка приїде до вас додому

Хвороба ніколи не питає, коли зручно. Раптова гарячка, інтоксикація, різке погіршення самопочуття чи недуга у дитини — бувають ситуації, коли просто неможливо вийти з дому, але допомога потрібна зараз.

Саме тому «Оксфорд Медікал» в Івано-Франківську пропонує виїзні медичні послуги, щоб турбота про ваше здоров’я не мала меж.

Медична допомога, яка приїде до вас

Наші спеціалісти готові надати професійну допомогу безпосередньо за місцем вашого перебування. Виїзна бригада — це досвідчені лікарі та медсестри, які приїдуть з усім необхідним для якісного огляду, діагностики та лікування.

Послуги, доступні на виїзд:

Виклик терапевта або педіатра додому;

або додому; Забір аналізів медсестрою без відвідування клініки;

медсестрою без відвідування клініки; Інфузійна терапія під контролем медика;

під контролем медика; Транспортування пацієнтів з дому чи іншого закладу охорони здоров’я;

з дому чи іншого закладу охорони здоров’я; Медичний супровід заходів — від спортивних подій до фестивалів.

Зручний графік

Ми працюємо тоді, коли вам це потрібно:

Понеділок – п’ятниця: 8:00 – 20:00

8:00 – 20:00 Субота: 9:00 – 17:00

9:00 – 17:00 Неділя: 9:00 – 15:00

Послуги доступні в межах Івано-Франківська та прилеглих населених пунктів.

Коли варто замовити виїзні медичні послуги

Виклик медиків додому — це ідеальне рішення, якщо:

стан не дозволяє самостійно прибути в клініку;

відсутній транспорт або немає з ким залишити дитину;

є інфекційне захворювання і потрібна ізоляція;

необхідно швидко полегшити стан без ризику ускладнень.

Втім, якщо самопочуття дозволяє приїхати у клініку, радимо скористатися можливістю пройти повну діагностику – УЗД, рентген, ЕКГ, ендоскопію та консультації понад 20 лікарів вузького профілю.

Переваги виїзної допомоги від «Оксфорд Медікал»

Комфорт: медична допомога у звичній домашній атмосфері;

медична допомога у звичній домашній атмосфері; Безпека: зменшення ризику ускладнень під час транспортування;

зменшення ризику ускладнень під час транспортування; Зручність: ми самі приїдемо – вам не доведеться витрачати час і сили;

ми самі приїдемо – вам не доведеться витрачати час і сили; Професійний супровід: допомога у складних ситуаціях, коли важлива кожна хвилина;

допомога у складних ситуаціях, коли важлива кожна хвилина; Гнучкість: можливість виїзду навіть за межі міста.

Ми віримо, що якісна медицина — це не лише сучасне обладнання, а насамперед турбота, увага та швидка реакція. Довіряйте своє здоров’я тим, хто завжди поруч.

Запис на виїзд: 067 3 777 299, 050 3 777 299. Оксфорд Медікал Івано-Франківськ — ми піклуємося про вас там, де вам зручно.

реклама