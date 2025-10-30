Вчора в Івано-Франківську вдалося запобігти можливій трагедії на дорозі

Учора патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Стуса водій автомобіля Renault керує транспортним засобом у стані спʼяніння, наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху.

Екіпаж негайно прибув за вказаною адресою та виявив автомобіль, який під час зміни напрямку руху не вмикав покажчики повороту. Патрульні зупинили транспортний засіб, пише Патрульна поліція Івано-Франківської області.

Під час спілкування з водієм, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. 38-річний чоловік погодився пройти освідування у медичному закладі. Результат — 2.58 проміле алкоголю в організмі.

На водія патрульні склали адмінматеріали за ст.130 (Керування в стані сп’яніння) та за ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУпАП.