У Франківську стартують безкоштовні курси з крою та шиття з Оленою Хитрою

У Франківську відкривають набір на серію безкоштовних творчих курсів із крою, шиття та стилю. Їх проводить Олена Хитра — дизайнерка й викладачка, яка допомагає людям відкривати себе через творчість.

Про це розказали організатори — місцевий освітньо-культурний Гончаренко центр.

Заняття побудовані на практиці й простих техніках, які допомагають відчути матеріал і впевнено працювати з ним. Учасниці вчитимуться шити, створювати власний одяг і розвивати відчуття стилю.

«Кожен клаптик тканини — це можливість створити щось унікальне. Коли працюєш руками, з'являється спокій і віра у власні сили. Ми будемо вчитися творити з любов'ю, без страху перед помилками», — говорить Олена Хитра.

У програмі три напрями:

Курс крою та шиття — базові навички для тих, хто хоче навчитися працювати з тканиною. Доєднатися до групи: https://t.me/+jFsZbeaqqcg5OTEy

Школа стилю та моделювання — створення власного одягу й розуміння пропорцій. Доєднатися до групи: https://t.me/+IR6szYyMs9c4YzZi

Творча тусовка — простір для натхнення, спілкування і самовираження. Доєднатися до групи: https://t.me/+o_T13vF_DVAzZmRi

Курси проходять у місцевому Гончаренко центрі, що на вулиці Незалежності, 113. З усіх питань можна звертатися за номером +38 067 276 14 01.