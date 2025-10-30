У Франківську стартують безкоштовні курси з крою та шиття з Оленою Хитрою

У Франківську відкривають набір на серію безкоштовних творчих курсів із крою, шиття та стилю. Їх проводить Олена Хитра — дизайнерка й викладачка, яка допомагає людям відкривати себе через творчість.
Про це розказали організатори — місцевий освітньо-культурний Гончаренко центр.
Заняття побудовані на практиці й простих техніках, які допомагають відчути матеріал і впевнено працювати з ним. Учасниці вчитимуться шити, створювати власний одяг і розвивати відчуття стилю.
«Кожен клаптик тканини — це можливість створити щось унікальне. Коли працюєш руками, з’являється спокій і віра у власні сили. Ми будемо вчитися творити з любов’ю, без страху перед помилками», — говорить Олена Хитра.
У програмі три напрями:
- Курс крою та шиття — базові навички для тих, хто хоче навчитися працювати з тканиною. Доєднатися до групи: https://t.me/+jFsZbeaqqcg5OTEy
- Школа стилю та моделювання — створення власного одягу й розуміння пропорцій. Доєднатися до групи: https://t.me/+IR6szYyMs9c4YzZi
- Творча тусовка — простір для натхнення, спілкування і самовираження. Доєднатися до групи: https://t.me/+o_T13vF_DVAzZmRi
Курси проходять у місцевому Гончаренко центрі, що на вулиці Незалежності, 113. З усіх питань можна звертатися за номером +38 067 276 14 01.