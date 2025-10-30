Львівська “блогерка” принижувала мешканців західних регіонів та ображала захисників

Поліцейські Львівщини розпочали кримінальне провадження щодо жінки, яка принижувала мешканців західних регіонів та ображала захисників.
Про це повідомили в поліції Львівської області.
26 жовтня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Львівщини виявили публікацію, авторка якої під час прямої трансляції принижувала та ображала військовослужбовців ЗСУ, а також мешканців західних регіонів України.
Як встановили правоохоронці, «блогеркою» виявилася 24-річна жителька Дніпропетровської області, яка тимчасово проживає у Львові.
Слідчі розпочали кримінальне провадження. Максимальне покарання, яке загрожує жінці – до трьох років позбавлення волі.
Проводиться досудове розслідування, вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру у вчиненні злочину.