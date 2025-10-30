ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Львівська “блогерка” принижувала мешканців західних регіонів та ображала захисників

Автор: Олег Мамчур
Жінка з темним волоссям перед бежевою завісою
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Український проєкт City нагороджений європейською премією
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Поліцейські Львівщини розпочали кримінальне провадження щодо жінки, яка принижувала мешканців західних регіонів та ображала захисників.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

26 жовтня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Львівщини виявили публікацію, авторка якої під час прямої трансляції принижувала та ображала військовослужбовців ЗСУ, а також мешканців західних регіонів України.

Як встановили правоохоронці, «блогеркою» виявилася 24-річна жителька Дніпропетровської області, яка тимчасово проживає у Львові.

Слідчі розпочали кримінальне провадження. Максимальне покарання, яке загрожує жінці – до трьох років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування, вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру у вчиненні злочину.

Джерело(а) інформації

повідомили

СХОЖІ НОВИНИ