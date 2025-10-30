Невідомі особи представляються працівниками Коломийської РДА та вимагають у громадян кошти нібито для потреб ЗСУ

Коломийська районна державна адміністрація застерігає громадян про нові випадки шахрайства: невідомі особи видають себе за працівників або керівництво РДА з метою виманювання коштів.

Зловмисники телефонують або надсилають підроблені листи керівникам підприємств, установ і організацій, вимагаючи перерахувати кошти на потреби Збройних Сил України, пише Коломийська РДА.

“Посадові особи Коломийської районної державної (військової) адміністрації під час взаємодії з підприємствами, установами та організаціями діють виключно в межах норм чинного законодавства та свою діяльність підтверджують документально з дотриманням правил ведення документації”, – наголошують в райдержадміністрації.

Єдина офіційна електронна адреса Коломийської РДА: [email protected]. У разі отримання підозрілих дзвінків або листів від імені адміністрації мешканців та керівників установ просять негайно повідомляти правоохоронні органи.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Закликаємо коломиян бути пильними й не довіряти невідомим особам. Для перевірки інформації в Коломийській районній державній (військовій) адміністрації функціонують телефони цілодобової “гарячої лінії”: 0343347031 та +380935326467.