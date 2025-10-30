Жителі Івано-Франківщини долучилися до «Забігу єдності», який об’єднав українців із 30 країн світу

Представники Івано-Франківщини долучилися до «Безбар’єрного марафону Нової пошти», який 26 жовтня зібрав понад 5 тисяч учасників різного віку та з різними можливостями.

Тисяча людей бігли дистанційно у 30 країнах світу — у межах «Забігу єдності», символічного благодійного кілометра, присвяченого єдності українців.

Серед учасників — як досвідчені спортсмени, так і ті, хто виходив на старт уперше. Люди з інвалідністю, ветерани, батьки з дітьми у візочках і люди старшого віку — усі, хто раніше міг сумніватися у своїх можливостях.

«Наші марафони стартували у травні, і це вже третій, фінальний цього сезону. На нього зареєструвалося понад 5 тисяч бігунів — така кількість вражає. Понад 1 тисячу зареєструвалися онлайн — ми прагнемо об'єднати українців з усього світу: зі США, Канади, Німеччини, Польщі та інших країн. Ми вдосконалили концепцію безбар'єрності, щоб біг став доступним кожному», — розповіла Ольга Папроцька-Матусяк, директорка департаменту маркетингових комунікацій Нової пошти.

Кошти з реєстраційних внесків на «Забіг єдності» спрямують на лікування, протезування та реабілітацію пацієнтів Unbroken. 17 людей, які нині долають шлях відновлення у цьому центрі, також стали учасниками спеціальної дистанції. Наприклад, ветеран Роман Черненко, який втратив ногу на фронті, пробіг 10 км на протезі. А Володимир Завгородній подолав свою дистанцію на кріслі колісному.

Одночасно з ними бігли українці у Варшаві, Берліні, Барселоні, Брюсселі, Лондоні, Дубліні та за океаном.