Франківські студенти вибороли престижні нагороди на міжнародних конкурсах

Так Уляна Торопова (хореограф Анастасія Анікєєва), студентка 1 курсу ОПП «Сучасна хореографія» фахового коледжу Університету Короля Данила виборола срібло на одному з найпрестижніших міжнародних конкурсів сучасної хореографії World of dance Romania Категорія Junior Division в Бухаресті (Румунія).

Водночас Ігор Ониськів, студент 2 курсу ОПП «Сучасна хореографія» Фахового коледжу УКД виборов срібну медаль на міжнародному турнірі зі спортивного бального танцю Berlin OPEN (Німеччина, м. Берлін).

«Наші студенти – це наша гордість і наше натхнення. Їхнє прагнення до постійного професійного розвитку та вдосконалення вражає. Впевнена у їхньому світлому і успішному майбутньому. А ми, педагоги-хореографи, робимо все можливе, щоб наші талановиті студенти мали можливість максимальної реалізації свого творчого потенціалу», – наголосила викладачка Фахового коледжу УКД Наталія Чашечнікова.