У Франківську бракує щонайменше 30 водіїв комунального транспорту

Через мобілізацію та виїзд за кордон в Івано-Франківську бракує водіїв комунального транспорту. Замість 290 працюють 260, тому планують тимчасово скоротити кількість рейсів.

Про це повідомив у коментарі Суспільному директор комунального підприємства “Електроавтотранс” Віталій Голутяк.

“Наше підприємство бронюється на загальних підставах, тобто лише 50% від кількості військовозобов’язаних. І оскільки мобілізаційні заходи стають посиленими, відповідно частина водіїв, які не були заброньовані, звільняються. І тому це призводить до того, що ми змушені скорочувати кількість рейсів. За останні кілька місяців у нас звільнилися понад 20 водіїв. Тобто якщо, умовно кажучи, укомплектування тролейбусів на рівні 80%, то укомплектування автобусів — 65%”, — каже Віталій Голутяк.

Богдан Рущак кермує комунальним автобусом п’ять років. Він каже: зараз через нестачу водіїв працює понаднормово.

“На цей час важко працювати. Графік: шість днів на роботі, один — вдома. Не вистачає водіїв. До початку повномасштабного вторгнення було набагато легше. Працювали в нормальному режимі. Вистачало водіїв, і все перекривалося одне одним. П’ять днів працював, два був вдома”, — говорить водій комунального автобуса Богдан Рущак.

За словами його колеги Михайла Триша, після початку великої війни робота ускладнилася — люди почали звільнятися, дехто виїжджає за кордон.

“Працюю вже чотири роки. Зараз — без вихідних. Не знаємо, як з цієї ситуації маємо всі видряпатися. Якщо перша зміна, то з 6:00 до 15:30, якщо друга, то з 14:00 до 23:30. О 12 ночі ми приходимо додому”, — розповідає Михайло Триш.

Директор “Електроавтотрансу” Віталій Голутяк каже: наразі на підприємстві активно набирають водійок, проте багато з них виїжджають за кордон. Наразі 25 жінок кермують тролейбусами, та одна — автобусом.

“Ми вже давно пробуємо набирати жінок. У нас є невеликі успіхи в цьому, але, звичайно, що знайти жінку з категорією D, яка б могла кермувати автобусом, дуже складно. Охочих навчатися не так багато. В нас зараз є група, яку ми вчимо за свої гроші. Там є дві жінки, але це глобально не вирішує ніяких питань”, — каже Голутяк.

Він додає, що наразі для частини водіїв створили “розривні” графіки, за якими вони їздять лише в години-пік зранку і ввечері.

“Передусім, звичайно, зніматимемо ті рейси, ті маршрути, де є більша кількість транспорту. Якщо в села нашої громади їздить один автобус, то його знімати ніхто не буде. Але само собою, що і місто залишити без транспорту ми не можемо. Тому рішення будемо ухвалювати оперативно. Це коригуватимуть наші інженери, логісти, які будуть бачити кадрову ситуацію. Сьогодні у нас є дзвінки від 20-25 водіїв про можливість ще найближчого звільнення, якщо не вирішиться питання з бронюванням”, — говорить Віталій Голутяк.

За його словами, 30 працівників “Електроавтотрансу” наразі проходять військову службу.