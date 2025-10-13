Франківця Мишка Адамчака нагородили орденом “Лицарський Хрест”

Добровольця й музиканта Мишка Адамчака відзначили найвищим Української Добровольчої Армії орденом “Лицарський Хрест“.

Мишко Адамчак пішов на фронт ще у 2015 році, у складі добровольчого батальйону “Госпітальєри”. З початком повномасштабного вторгнення він знову став до лав оборонців, де його бойовий дух підтримує сопілка й пісні, які нерідко звучать навіть під час евакуації поранених.

Між ротаціями Адамчак продовжує творчість. Нещодавно він презентував аудіоальбом лемківських казок “Оповім ти дашто” (“Розкажу тобі щось”), створений за підтримки Українського культурного фонду. До збірки увійшло 18 казок, які начитали відомі українці з лемківським корінням.