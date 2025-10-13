Від студентки до ректорки: Валентина Якубів про нову філософію розвитку КНУВС

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника розпочинає новий етап розвитку. На чолі закладу — Валентина Якубів, перша жінка-ректорка в історії франківського вишу.

Її призначення символізує не лише зміну керівництва, а й новий підхід до роботи: відкритість, ефективність і людиноцентризм, розповіла Велентина Якубів МІСТУ.

Новий етап для університету

Сучасна вища освіта змінюється швидше, ніж будь-коли. Технології, нові підходи до навчання, конкуренція за студентів і ресурси — все це вимагає гнучкості, стратегічного мислення і командної роботи. Для Валентини Якубів, яка свого часу закінчила цей самий університет, повернення сюди в ролі ректорки — це і виклик, і велика відповідальність.

Її історія — це приклад поступового зростання: від студентки економічного факультету до докторки наук, викладачки, деканки, проректорки й тепер — очільниці університету. Такий шлях дав їй змогу побачити освітню систему з різних боків — і зрозуміти, де вона потребує оновлення.

«Я добре пам’ятаю себе студенткою і своїх викладачів. Це допомагає мені бачити університет не лише як структуру, а як живу спільноту. І саме спільнота, а не будівлі чи документи, є його серцем», — каже ректорка.

Європейський досвід і цифрова трансформація

Перед тим, як очолити франківський виш, Валентина Якубів тривалий час працювала в університетах Польщі — у Лодзі та Кракові. Там вона вивчала практики університетського менеджменту, адміністрування, організації навчального процесу й комунікації.

Цей досвід вона вважає надзвичайно цінним, адже він показав, що ефективність не залежить лише від ресурсів, а від правильних процесів і взаємоповаги.

«У європейських університетах викладач має можливість зосередитися на головному — науці та студенті. Адміністративна система працює як сервіс, а не як контроль. Саме цього підходу я хочу досягти у нас», — пояснює Якубів.

Вона ставить за мету поступову цифровізацію всіх управлінських процесів — від документообігу до внутрішньої комунікації. Йдеться про створення електронного середовища, де кожен викладач чи студент зможе швидко отримати потрібну інформацію, подати запит або пропозицію.

Такі інструменти, за словами ректорки, не просто спрощують роботу, а формують культуру прозорості й довіри, без яких неможливий розвиток сучасного університету.

Міжнародна відкритість і академічна мобільність

Один із ключових напрямів, який планує розвивати нова команда, — міжнародна співпраця. Сьогодні Карпатський університет бере участь у низці програм Erasmus+ і має угоди з університетами Польщі, Чехії, Литви, Словаччини. Проте Людмила Якубів бачить значно більший потенціал.

«Ми маємо виходити за межі окремих проєктів і будувати стабільні академічні партнерства. Студенти повинні мати змогу навчатися семестр у Європі, викладачі — стажуватися, а дослідники — працювати над спільними науковими темами. Це нормальна практика для європейських університетів, і вона має стати звичною і для нас», — зазначає ректорка.

Йдеться не лише про мобільність, а й про нову культуру відкритості: викладання англійською мовою, міжнародні конференції, участь у грантових програмах і наукових консорціумах. Так університет поступово інтегруватиметься в європейський простір вищої освіти не формально, а змістовно.

Людиноцентризм як філософія управління

Валентина Якубів називає головним принципом своєї роботи людиноцентризм. Для неї це не модне слово, а конкретна управлінська стратегія. Йдеться про побудову середовища, у якому кожен співробітник відчуває себе важливим і причетним.

У планах — створення сучасного відділу управління персоналом, який працюватиме не лише з кадрами, а й з розвитком компетенцій, адаптацією молодих викладачів, формуванням корпоративної культури.

«Я хочу, щоб у нашому університеті панувала атмосфера довіри. Коли викладач не боїться помилятися чи пропонувати нове, коли ініціатива не карається, а підтримується. Без цього неможливо розвивати жодну систему», — підкреслює вона.

Такий підхід уже поступово реалізується. Університет проводить внутрішні опитування серед викладачів і студентів, створює робочі групи для обговорення змін, а також готує платформу для внутрішніх комунікацій — щось на зразок «університетського хабу ідей».

Наука і інновації

Окремий блок стратегії розвитку — посилення наукової складової. Зараз університет активно бере участь у державних і міжнародних програмах, подає заявки на фінансування дослідницьких проєктів. Участь у програмі Світового банку дозволить закупити нове лабораторне обладнання для природничих спеціальностей.

Проте, на думку ректорки, не лише техніка визначає рівень науки.

«Справжня сила університету — у його людях. Ми маємо підтримувати науковців, особливо молодих, створювати умови для їхніх досліджень і стимулювати командну роботу. Лише так можна побудувати сильну академічну спільноту», — каже Людмила Якубів.

У планах — запуск грантового фонду університету, який підтримуватиме ініціативи викладачів, аспірантів і студентів. Також розглядається ідея створення міжфакультетних лабораторій, де працюватимуть команди з різних напрямів — від біології до економіки.

Лідерство і новий стиль управління

Хоча призначення першої жінки-ректорки стало подією, сама Валентина Якубів не акцентує на цьому. Її підхід до керівництва — командний, системний і спокійний. Вона не вірить у «сильну руку» як універсальний рецепт ефективності, натомість робить ставку на професійну комунікацію й делегування.

«Я не приймаю рішень у вакуумі. Є команда, з якою обговорюємо кожен важливий крок. Це дає можливість бачити ситуацію ширше й уникати помилок», — пояснює вона.

Такий стиль управління формує іншу атмосферу: замість формальної ієрархії — партнерство, замість конкуренції — спільна мета.

І це, на переконання Якубів, не лише про ефективність, а й про сучасність мислення.

Баланс і тайм-менеджмент

Попри великий обсяг роботи, ректорка встигає займатися науковою діяльністю, викладати, виховувати дітей і навіть проводити тренінги з тайм-менеджменту.

Вона переконана, що ефективність — це не про кількість годин, а про здатність правильно розставляти пріоритети.

«Мені часто кажуть: “Ви, мабуть, не спите”. А я відповідаю — сплю, але планую. Мій день розписаний майже до хвилини. Та це не про контроль, а про внутрішній спокій. Коли знаєш, що робиш і навіщо, зникає хаос», — усміхається Валентина Якубів.

Вона вчить цього й студентів: визначати головне, аналізувати результати, шукати баланс між роботою і життям. Бо університет, на її думку, має не лише давати знання, а й формувати свідомих і організованих людей, готових до реального світу.

Погляд у майбутнє

Попереду — чимало роботи: оновлення навчальних програм, модернізація інфраструктури, розвиток партнерств із бізнесом і громадами. Та нова ректорка не шукає простих шляхів. Вона бачить університет як центр розвитку регіону — місце, де поєднуються освіта, наука, культура і практичні ініціативи.

«Я хочу, щоб Карпатський університет став не просто закладом, де навчаються, а середовищем, де творять. Щоб наші студенти мали не лише диплом, а й досвід, і впевненість, що вони можуть змінювати країну», — підсумовує Валентина Якубів.

Її стратегія — це не реформа заради реформ, а прагнення створити університет нового типу: гнучкий, людяний і сучасний. Такий, що не боїться викликів і дивиться вперед.