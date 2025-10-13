На Франківщині інспектора Укртрансбезпеки оштрафували за хабар

Суд визнав винним старшого державного інспектора відділу державного нагляду за безпекою на транспорті в Івано-Франківській області в отриманні хабаря.

Посадовець Державної служби України з безпеки на транспорті вимагав щомісячні платежі від підприємця, який займався перевезенням лісопродукції.

За гроші він обіцяв не створювати штучних перешкод у роботі та не притягувати до відповідальності за можливі порушення габаритно-вагових норм.

У вересні-листопаді 2024 року інспектор двічі отримав від перевізника кошти — загалом 20 тисяч гривень. Під час судового розгляду він визнав провину, розкаявся та пояснив, що шкодує про вчинене. Також просив врахувати його сімейні обставини й стан здоров’я.

Суд кваліфікував дії посадовця за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди.

Інспектора засудили до штрафу в межах санкції статті та позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах на 2 роки.

Також з нього стягнули понад 26 тисяч гривень за проведення експертиз у межах кримінального провадження.