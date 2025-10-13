Як працюють військові логісти, інженери та техніки 114 бригади

Поки льотчики готуються до вильоту, на аеродромі вже працюють ті, хто зробить його можливим.

Щодня, за будь-якої погоди, у будь-який час доби — військові логісти, інженери та техніки забезпечують безперебійну роботу аеродрому, пише 114 бригада тактичної авіації.

Один із тих, хто тримає цей невидимий для загалу фронт, — капітан Олександр Рочняк, командир аеродромно-експлуатаційної роти батальйону аеродромно-технічного забезпечення 114 бригади тактичної авіації.

"Ми відповідаємо за те, щоб злітно-посадкова смуга, стоянки літаків, руліжні доріжки аеродрому були в постійній експлуатаційній готовності та придатні до виконання бойових завдань. Адже якщо десь стається збій, він може зупинити роботу цілої бригади. Тож наша служба не має права на помилку", — пояснює капітан Рочняк.

Його підрозділ — це десятки фахівців, які пильнують кожен метр аеродрому, кожну систему, що забезпечує польоти. У спеку й мороз, під обстрілами чи під час навчань логісти працюють, як годинниковий механізм – чітко й злагоджено. Бо саме від них залежить, чи зможе наступний літак піднятися у небо.

“Коли чути гуркіт двигунів і бачиш, як злітає борт — це найкраща подяка для нас. Значить, усе зроблено правильно”, — додає офіцер.

Капітан Рочняк служить у 114 бригаді вже багато років. Пройшов шлях від молодого інженера до командира роти. Каже, що справжня логістика — це не просто постачання чи облік матеріалів. Це планування, координація і готовність діяти на випередження.

“Ми повинні бути на крок попереду. Льотчик має думати, як якісно виконати бойове завдання, а не про те, чи підготовлена смуга”, — говорить він.

У День фахівців логістичного забезпечення Збройних Сил України військовослужбовці бригади вітають своїх побратимів, які щодня забезпечують стабільність, порядок і бойову готовність. Їхня робота непомітна, але саме вона — фундамент усіх перемог авіації.