У Верховинському районі оголосили жалобу за полеглим Василем Танасійчуком

Автор: Петро Якимчук
13 жовтня 2025 року – День жалоби на території Верховинського району

Про це повідомили у Верховинській районній раді, передає Правда ІФ

Відповідно до спільного розпорядження голови Верховинської районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації та голови Верховинської районної ради оголошено 13 жовтня 2025 року Днем жалоби на території Верховинського району з метою вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця – Василя Степановича ТАНАСІЙЧУКА, уродженця селища Верховина Верховинського району.

Люди на колінах із квітами вшанували загиблих

На знак скорботи за загиблим ухвалили:

  • Забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району незалежно від форм власності.
  • Обмежити проведення розважально-концертних заходів на території району, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування.
Свічка пам’яті та прапор України з траурною стрічкою

