У Верховинському районі оголосили жалобу за полеглим Василем Танасійчуком

13 жовтня 2025 року – День жалоби на території Верховинського району
Про це повідомили у Верховинській районній раді, передає Правда ІФ
Відповідно до спільного розпорядження голови Верховинської районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації та голови Верховинської районної ради оголошено 13 жовтня 2025 року Днем жалоби на території Верховинського району з метою вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця – Василя Степановича ТАНАСІЙЧУКА, уродженця селища Верховина Верховинського району.
На знак скорботи за загиблим ухвалили:
- Забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району незалежно від форм власності.
- Обмежити проведення розважально-концертних заходів на території району, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування.