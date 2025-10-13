У Верховинському районі оголосили жалобу за полеглим Василем Танасійчуком

13 жовтня 2025 року – День жалоби на території Верховинського району

Відповідно до спільного розпорядження голови Верховинської районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації та голови Верховинської районної ради оголошено 13 жовтня 2025 року Днем жалоби на території Верховинського району з метою вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця – Василя Степановича ТАНАСІЙЧУКА, уродженця селища Верховина Верховинського району.

На знак скорботи за загиблим ухвалили: