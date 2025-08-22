Франківцю повідомлено про підозру за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська 48-річному жителю Івано-Франківщини повідомлено про підозру за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).



За даними слідства, фігурант на початку 2024 року отримав бойову повістку про призов на військову службу під час мобілізації, але у визначений день до Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки не з’явився й фактично відмовився від проходження військової служби.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.