Франківцю повідомлено про підозру за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації

Автор: Уляна Роднюк
22/08/2025 22:01
За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська 48-річному жителю Івано-Франківщини повідомлено про підозру за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру

За даними слідства, фігурант на початку 2024 року отримав бойову повістку про призов на військову службу під час мобілізації, але у визначений день до Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки не з’явився й фактично відмовився від проходження військової служби.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.

