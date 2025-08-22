“Вона висловлювалась погано”: Зінченко зізнався співкамернику, що вбив Фаріон через особисту неприязнь

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко зізнався у скоєному своєму співкамернику.

Про це стало відомо із запису розмови між Зінченком та його співкамерником, який представили під час судового засідання 22 серпня, передає «Суспільне».

Так, під час засідання прокурор Дмитро Петльований зачитав текст розмови співкамерника та обвинуваченого. Нижче буде поданий їхній діалог:

— Малий, ти скажи, ти щось отримав з цього?

— Ні.

— Так, а на*** ти сидиш, на*** ти підписувався на це все, якщо навіть не отримав грошей? Ну зробили роботу, вбили людину, я зрозумів, ну касу дали чи ви там на ґрунті патріотизму це зробили?

— На ґрунті особистої неприязні.

— На ґрунті особистої неприязні? Та ну на***, б****. Це ж наскільки треба бути… Ти ж навіть з нею не був знайомий.

— Ну так.

— Ну яка може бути особиста неприязнь? Чи ти маєш на увазі неприязнь, що вона так виступала, що така думка в неї була чи як? Що ти розумієш як особисту неприязнь?

— Конкретно до неї погано ставився.

— А чому? Що вона тобі поганого зробила?

— Вона висловлювалась погано.

— Висловлювалась погано про кого, що?

— На мою адресу.

— На твою адресу?

— Не конкретно на мою.

— А на чию?

— Російськомовних.

Сам Зінченко заявив, що цей доказ не можна брати до уваги, а також заявив, що сказав це, «аби від нього відчепилися». Водночас адвокат підозрюваного каже, що хлопець мав бути в камері один, і попросив встановити особи тих, хто говорив з його клієнтом.

Справа про вбивство Фаріон

13 лютого Шевченківський районний суд Львова почав розгляд по суті справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинувачений, 19-річний В’ячеслав Зінченко, своєї провини не визнає. Також заперечує проти цивільного позову, у якому донька вбитої мовознавиці Софія Особа просить про компенсацію 15 млн гривень за вбивство матері.

Нагадаємо, за даними слідства, В’ячеслав Зінченко ввечері 19 липня 2024 року підстеріг мовознавицю Ірину Фаріон у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Як зазначається, він наблизився до жінки та вистрілив їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні.

Зінченку закидають умисне вбивство людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне поводження зі зброєю.

Слідство вважає, що в Зінченка виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови. Хоча заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заявляв після особистого спілкування із Зінченком, що той є «абсолютно проукраїнським». Але, мовляв, хлопець «вважає, що не треба розділяти українське суспільство».

За висунутими статтями Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.