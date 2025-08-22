“Вона висловлювалась погано”: Зінченко зізнався співкамернику, що вбив Фаріон через особисту неприязнь

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко зізнався у скоєному своєму співкамернику.
Про це стало відомо із запису розмови між Зінченком та його співкамерником, який представили під час судового засідання 22 серпня, передає «Суспільне».
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Так, під час засідання прокурор Дмитро Петльований зачитав текст розмови співкамерника та обвинуваченого. Нижче буде поданий їхній діалог:
— Малий, ти скажи, ти щось отримав з цього?
— Ні.
— Так, а на*** ти сидиш, на*** ти підписувався на це все, якщо навіть не отримав грошей? Ну зробили роботу, вбили людину, я зрозумів, ну касу дали чи ви там на ґрунті патріотизму це зробили?
— На ґрунті особистої неприязні.
— На ґрунті особистої неприязні? Та ну на***, б****. Це ж наскільки треба бути… Ти ж навіть з нею не був знайомий.
— Ну так.
— Ну яка може бути особиста неприязнь? Чи ти маєш на увазі неприязнь, що вона так виступала, що така думка в неї була чи як? Що ти розумієш як особисту неприязнь?
— Конкретно до неї погано ставився.
— А чому? Що вона тобі поганого зробила?
— Вона висловлювалась погано.
— Висловлювалась погано про кого, що?
— На мою адресу.
— На твою адресу?
— Не конкретно на мою.
— А на чию?
— Російськомовних.
Сам Зінченко заявив, що цей доказ не можна брати до уваги, а також заявив, що сказав це, «аби від нього відчепилися». Водночас адвокат підозрюваного каже, що хлопець мав бути в камері один, і попросив встановити особи тих, хто говорив з його клієнтом.
Справа про вбивство Фаріон
13 лютого Шевченківський районний суд Львова почав розгляд по суті справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинувачений, 19-річний В’ячеслав Зінченко, своєї провини не визнає. Також заперечує проти цивільного позову, у якому донька вбитої мовознавиці Софія Особа просить про компенсацію 15 млн гривень за вбивство матері.
Нагадаємо, за даними слідства, В’ячеслав Зінченко ввечері 19 липня 2024 року підстеріг мовознавицю Ірину Фаріон у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Як зазначається, він наблизився до жінки та вистрілив їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні.
Зінченку закидають умисне вбивство людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне поводження зі зброєю.
Слідство вважає, що в Зінченка виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови. Хоча заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заявляв після особистого спілкування із Зінченком, що той є «абсолютно проукраїнським». Але, мовляв, хлопець «вважає, що не треба розділяти українське суспільство».
За висунутими статтями Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.