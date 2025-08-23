18-річна закарпатка намагалася переправити через кордон 25-річного франківця

Поблизу держрубежу затримали правопорушника та переправницю, яка вела його у Словаччину

Пише Правда.іф з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Військовослужбовці Чопського загону припинили спробу незаконного переправлення через кордон 25-річного жителя Івано-Франківщини. З України у Словаччину його намагалася перевести 18-річна закарпатка.

“Невідомого, за оперативною інформацією, затримали за 50 метрів від державної межі. Його пересування відстежували за допомогою камери відеоспостереження. Коли правопорушник помітив прикордонний наряд, він намагався чинити опір правоохоронцям і вдався до втечі. Щоб його зупинити, військовослужбовцям довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору та застосувати службового собаку”, – йдеться у дописі.

Затриманий зізнався, що мав на меті у незаконний спосіб пробратися до Словаччини, а допомагала йому у цьому дівчина, з якою його сконтактували переправники. Відомо, що за послугу останні мали отримати від чоловіка 8500 доларів США.

У подальшому, оперативні співробітники Чопського загону затримали на околиці міста Ужгород вісімнадцятирічну жительку Закарпаття, яка провела чоловіка до кордону і вказала йому маршрут руху.

На місце затримання викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції. У ході огляду місця події правоохоронці вилучили мобільні телефони, декілька сім-карт та банківські картки переправників. Також було проведено три невідкладні обшуки за адресами проживання фігурантів кримінального провадження та затримано ще одного пособника.

Дівчину-фігурантку затримали у порядку ст.208 КПК України.

Їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Ужгородським міськрайонним судом їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 121120 грн.

Івано-франківця буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону та за злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовця Державної прикордонної служби України.

Встановлюються інші особи, причетні до правопорушення.

Заходи із затримання переправників проводили спільно зі співробітниками міграційної поліції.