Шолом на землі поруч з ящиками армії
Диван на коліщатках в темній вітальні

Росармія втратила за минулу добу 840 осіб та 23 артсистеми

Автор: Оксана Марушкевич
23/08/2025 08:11
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel – близько / about 1075160 (+840) осіб / persons
  • танків / tanks – 11129 (+5) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23164 (+4) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 31858 (+23) од
  • РСЗВ / MLRS – 1472 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1210 (+0) од
  • літаків / aircraft – 422 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 52935 (+148)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3598 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 59512 (+86)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3944 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!

