Росармія втратила за минулу добу 840 осіб та 23 артсистеми

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:
- особового складу / personnel – близько / about 1075160 (+840) осіб / persons
- танків / tanks – 11129 (+5) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23164 (+4) од
- артилерійських систем / artillery systems – 31858 (+23) од
- РСЗВ / MLRS – 1472 (+0) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1210 (+0) од
- літаків / aircraft – 422 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 52935 (+148)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3598 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 59512 (+86)
- спеціальна техніка / special equipment – 3944 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!