На Сумщині поліг прикарпатець Микола Зеленчук

Знову важка втрата для Верховинської громади на Івано-Франківщині. Загинув уродженець села Красник Микола Зеленчук, 1992 р.н.
Повідомляє Верховинська селищна рада, передає Правда.іф.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Воїн загинув 11 липня 2025 року у важких боях в Сумській області, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.
Микола Зеленчук – головний сержант десантно-штурмового батальйону військової частини А7788 мужньо ніс службу на найважчих напрямках лінії зіткнення з ворогом.
“Микола був одним із тих, хто без вагань став на захист Батьківщини у найтяжчі часи. Із серцем, повним любові до своєї землі, та з мужністю, гідною пам’яті поколінь.
Ми низько схиляємо голови перед родиною загиблого Героя України Миколи Зеленчука.
Закликаємо пам’ятати, що ціною миру і свободи є життя найкращих синів і доньок нашої країни”, – йдеться у дописі.
Поховають Героя Миколу Зеленчука в місті Івано-Франківську. Про дату поховання буде повідомлено пізніше.
З села Красник буде організовано автобуси для перевезення людей до м.Івано-Франківськ.
Всіх охочих долучитись до чину поховання просять до 24 серпня зателефонувати за номером +380971726218
Просимо гідно провести Героя в останню путь….
Вічна памʼять і слава Герою України Миколі Зеленчуку