На Сумщині поліг прикарпатець Микола Зеленчук

Автор: Оксана Марушкевич
23/08/2025 08:30
Знову важка втрата для Верховинської громади на Івано-Франківщині. Загинув уродженець села Красник Микола Зеленчук, 1992 р.н.

Повідомляє Верховинська селищна рада, передає Правда.іф.

Воїн загинув 11 липня 2025 року у важких боях в Сумській області, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.

Микола Зеленчук – головний сержант десантно-штурмового батальйону військової частини А7788 мужньо ніс службу на найважчих напрямках лінії зіткнення з ворогом.

“Микола був одним із тих, хто без вагань став на захист Батьківщини у найтяжчі часи. Із серцем, повним любові до своєї землі, та з мужністю, гідною пам’яті поколінь.

Ми низько схиляємо голови перед родиною загиблого Героя України Миколи Зеленчука.

Закликаємо пам’ятати, що ціною миру і свободи є життя найкращих синів і доньок нашої країни”, – йдеться у дописі.

Поховають Героя Миколу Зеленчука в місті Івано-Франківську. Про дату поховання буде повідомлено пізніше.

З села Красник буде організовано автобуси для перевезення людей до м.Івано-Франківськ.

Всіх охочих долучитись до чину поховання просять до 24 серпня зателефонувати за номером +380971726218

Просимо гідно провести Героя в останню путь….

Вічна памʼять і слава Герою України Миколі Зеленчуку

