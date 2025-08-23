На Сумщині поліг прикарпатець Микола Зеленчук

Повідомляє Верховинська селищна рада, передає Правда.іф.

Воїн загинув 11 липня 2025 року у важких боях в Сумській області, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.

Микола Зеленчук – головний сержант десантно-штурмового батальйону військової частини А7788 мужньо ніс службу на найважчих напрямках лінії зіткнення з ворогом.

“Микола був одним із тих, хто без вагань став на захист Батьківщини у найтяжчі часи. Із серцем, повним любові до своєї землі, та з мужністю, гідною пам’яті поколінь.

Ми низько схиляємо голови перед родиною загиблого Героя України Миколи Зеленчука.

Закликаємо пам’ятати, що ціною миру і свободи є життя найкращих синів і доньок нашої країни”, – йдеться у дописі.