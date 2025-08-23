ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
23/08/2025 08:50
Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

23 серпня – День Державного Прапора України;

– 90 років від дня народження Володимира Матвіїшина (1935-2012), професора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, літературознавця, автора монографій, посібників з французької мови і літератури.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

