ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Хмарне небо над зеленими деревами
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Прикарпатті 23 серпня

Автор: Оксана Марушкевич
23/08/2025 09:06
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

По місті Івано-Франківську та області синоптики прогнозують 23 серпня мінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Температура повітря

По місту: вночі 10-12°, вдень 18-20°.

По області: вночі 8-13°, вдень 15-20°.

У високогір’ї Карпат: вночі 5-10°, вдень 10-15°.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу.

Видимість на автошляхах добра.

СХОЖІ НОВИНИ