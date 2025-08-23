Якою буде погода на Прикарпатті 23 серпня

По місті Івано-Франківську та області синоптики прогнозують 23 серпня мінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології
Температура повітря
По місту: вночі 10-12°, вдень 18-20°.
По області: вночі 8-13°, вдень 15-20°.
У високогір’ї Карпат: вночі 5-10°, вдень 10-15°.
Медико-метеорологічні умови 1-го типу.
Видимість на автошляхах добра.