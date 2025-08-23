День прапора в Україні 2025: історія

Щороку наприкінці літа в Україні вшановують один із головних державних символів – національний прапор. Багато років синьо-жовтий стяг – це знак сили і стійкості народу, який об’єднує мільйони українців у прагненні до свободи і незалежності. Коли День прапора України, історія та значення цієї дати, а також листівки до свята – у матеріалі нижче.

Коли День прапора в Україні – історія свята

Державний прапор України офіційно затверджено 1992 року, але його історія почалася задовго до цього.

За інформацією Українського інституту національної пам’яті, синьо-жовті кольори стали символом України ще до XIX століття. Це поєднання зустрічалося в геральдиці давньоруських міст і на стягах козаків – на синьому тлі вони зображували жовті хрести, небесні світила та зброю. Остаточно національні кольори – синій і жовтий – утвердилися за часів європейських революцій 1848 року, відомих як “Весна народів”. Тоді над Львівською ратушею вперше було піднято синьо-жовтий прапор.

Синьо-жовтий стяг став знаком боротьби на Наддніпрянщині після революції 1905-1907 років, а в 1917-му – символом української державності. У квітні 1918 року синьо-жовті прапори піднялися і над кораблями Чорноморського флоту в Севастополі. Після втрати незалежності синьо-жовтий стяг продовжував залишатися символом боротьби за свободу. Навіть за радянських часів українці знаходили сміливість піднімати його в Києві, Чорткові та Львові.

Офіційно український прапор підняли 1990 року над Тернополем і Львовом, а 24 липня він засяяв і над Київською міськрадою. 4 вересня 1991 року синьо-жовтий прапор підняли над Верховною Радою, а вже в січні наступного року, як говорили вище, український парламент затвердив прапор офіційно.

Днем Державного прапора України обрали 23 серпня – цього дня, у далекому 1991-му, народні депутати урочисто внесли синьо-жовтий стяг до сесійної зали Верховної Ради.

Український прапор – це дві рівні горизонтальні смуги, верхня – синього кольору і нижня – жовтого. Єдиного пояснення символіки цих кольорів немає. Серед популярних трактувань: синє небо над пшеничним полем, вічна єдність природних стихій – води та вогню. Також жовтий колір символізує Божу благодать і духовність, тоді як синій – земне начало і людське життя.