У Івано-Франківську змагалися за Кубок міста з боксу ФОТОРЕПОРТАЖ

У п’ятницю, 22 серпня, у Івано-Франківську відбулося свято боксу, пише Правда ІФ.

Боксерські змагання присвячені Дню Незалежності України відбувалися під відкритим небом на арені у ТРЦ “Veles Mall”. Подивитися змагання зібралися сотні франківців та гостей міста.

Кубок міста Івано-Франківська з боксу

Перед початком змагань місцеві трембітарі розганяли дощові хмари.

Відкриватли змагання ветерани російсько-української війни, котрі отримали важкі поранення. Хлопці боксували три раунди. Судді присудили нічию.

Далі відбулося десять спарингів між місцевими боксерами та бійцями з інших міст України. Боксери влаштували справжнє видовище.

Під час змагань на благодійному аукціоні були розіграні рукавички відомих світових боксерів.