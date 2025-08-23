У Івано-Франківську змагалися за Кубок міста з боксу ФОТОРЕПОРТАЖ

У п’ятницю, 22 серпня, у Івано-Франківську відбулося свято боксу, пише Правда ІФ.
Боксерські змагання присвячені Дню Незалежності України відбувалися під відкритим небом на арені у ТРЦ “Veles Mall”. Подивитися змагання зібралися сотні франківців та гостей міста.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Перед початком змагань місцеві трембітарі розганяли дощові хмари.
Відкриватли змагання ветерани російсько-української війни, котрі отримали важкі поранення. Хлопці боксували три раунди. Судді присудили нічию.
Далі відбулося десять спарингів між місцевими боксерами та бійцями з інших міст України. Боксери влаштували справжнє видовище.
Під час змагань на благодійному аукціоні були розіграні рукавички відомих світових боксерів.