ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Івано-Франківську змагалися за Кубок міста з боксу ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Івано-Франківську змагалися за Кубок міста з боксу ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Петро Якимчук
23/08/2025 09:46
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У п’ятницю, 22 серпня, у Івано-Франківську відбулося свято боксу, пише Правда ІФ.

Боксерські змагання присвячені Дню Незалежності України відбувалися під відкритим небом на арені у ТРЦ “Veles Mall”. Подивитися змагання зібралися сотні франківців та гостей міста.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28
Боксери змагаються на рингу перед глядачами
Кубок міста Івано-Франківська з боксу

Перед початком змагань місцеві трембітарі розганяли дощові хмари.

Музиканти грають на трембітах під час фестивалю.
Кубки на столі перед врученням переможцям змагань.
Дівчата в вишиванках на вуличній події з їжею
Чоловіки у вишиванках на вуличному заході
Натовп людей під парасолями на вуличному заході.
Українські музиканти грають на трембітах на вулиці.
Люди сидять під парасолями на вуличному заході.
Рефері на рингу під час боксерського матчу
Натовп людей з парасолями біля боксерського рингу.

Відкриватли змагання ветерани російсько-української війни, котрі отримали важкі поранення. Хлопці боксували три раунди. Судді присудили нічию.

Боксери в рингу під час поєдинку на арені.
Двоє боксерів в ринзі, натовп спостерігає.
Боксери змагаються на арені перед глядачами.
Боксери на рингу в синьому і червоному.
Боксер у рингу з протезом ноги, синій одяг.
Боксерський бій на вулиці серед натовпу глядачів.
Боксерський матч на відкритому майданчику, глядачі на фоні.
Боксерська перемога на вуличному рингу, натовп вітає.
Боксери обіймаються на рингу після бою
Нагородження в рингу, люди з трофеями.
Боксерська церемонія у рингу на вулиці.
Боксери з трофеями на змаганнях, люди навколо

Далі відбулося десять спарингів між місцевими боксерами та бійцями з інших міст України. Боксери влаштували справжнє видовище.

Група людей під парасольками на вулиці
Жінка з прапором України на боксерському рингу
Двоє боксерів у ринзі готуються до бою
Боксери на рингу перед змаганнями
Група боксерів перед змаганнями в ринзі
Діти на заході з прапором на задньому плані
Люди на заході з червоною огорожею
Глядач біля рингу на публічному заході
Натовп на боксерському турнірі Івано-Франківська
Двоє боксерів у рингу перед глядачами.
Боксери в червоній та синій формі на ринзі.
Тренер дає поради боксеру на рингу, Україна.
Боксери в ринзі під час бою
Боксери в ринзі під час поєдинку
Тренер спостерігає за боксерським рингом на змаганнях.
Боксер в синьо-жовтому одязі на рингу
Бої боксерів у ринзі на арені
Боксери в ринзі на змаганнях
Боксери в ринзі на відкритому рингу.
Боксери в ринзі з суддею поруч, поєдинок
Боксери в ринзі під час бою на змаганнях.
Люди спостерігають за боксерським рингом на змаганнях.
Боксери в рингу під час змагання.
Боксерський матч на рингу, спортсмени в дії.
Боксери змагаються на рингу перед натовпом
Жінка з кубком на церемонії нагородження.

Під час змагань на благодійному аукціоні були розіграні рукавички відомих світових боксерів.

СХОЖІ НОВИНИ