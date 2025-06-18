Франківець Юрій Андрухович став фіналістом престижної Нойштадтської премії 2026 року

Письменник з Івано-Франківська Юрій Андрухович потрапив до списку фіналістів Нойштадтської літературної премії 2026 року — міжнародної нагороди, яку часто називають передвісником Нобеля.

Журнал World Literature Today, що виходить за підтримки Університету Оклахоми та спеціалізується на міжнародній літературі й культурі, офіційно оприлюднив перелік фіналістів Міжнародної літературної премії Нойштадта 2026 року. Серед номінантів — український автор Юрій Андрухович із твором Set Change.

Нойштадтська премія, яку вважають однією з найбільш авторитетних літературних нагород у світі, присуджується кожні два роки письменнику за значний внесок у світову літературу. Сума премії становить 50 000 доларів США, а саму відзнаку часто називають «американським Нобелем» або репетицією перед Нобелівською премією з літератури.

Крім Юрія Андруховича, до списку фіналістів 2026 року увійшли:

Еліф Батуман / Одержимі

Mei-mei Berssenbrugge / Трактат про зірки

Роберт Олен Батлер / Добре провів час

Сафія Елхілло / Діти січня

Матіас Енар / Розкажи їм про битви, королів та слонів

Ібрагім Насралла / Час білих коней

Йоко Тавада / Посланець

Джесмін Ворд / Співай, непохований, співай

Визначення переможця премії відбудеться під час фестивалю Нойштадтської літератури, запланованого на 20–22 жовтня 2025 року. Дев’ятеро членів журі, серед яких виключно письменники та перекладачі, проведуть фінальне голосування саме під час цього заходу.

«Ми живемо в неспокійні часи, і премія Нойштадта, яка відзначає найкращих письменників світу, є промінем надії для людських пригод», – зазначив Роберт Кон Девіс-Ундіано, виконавчий директор World Literature Today.

«Література покращує нашу здатність усвідомлювати, хто ми є і ким ми можемо стати, а робота журі Нойштадта рік за роком відображає незмінну важливість літератури в нашому житті», – додав він.

Оголошення переможця відбудеться 21 жовтня під час літературного фестивалю, що цього року також вшановуватиме Шері Дімалін — лауреатку дитячої премії NSK Нойштадта 2025 року. Всі заходи фестивалю є безкоштовними та відкритими для широкого загалу.

Нойштадтська премія була започаткована у 1970 році й стала першою літературною міжнародною премією подібного масштабу, заснованою у США. Унікальність відзнаки полягає у відкритості до різних жанрів — поезії, прози, драматургії та кіносценаріїв. Серед попередніх лауреатів — Габріель Гарсія Маркес, Чеслав Мілош, Едвідж Дантікат. У 2024 році лауреаткою стала письменниця з Маврикію Ананда Деві.

Переможець отримає грошову винагороду в розмірі 50 000 доларів, срібну модель орлиного пера, офіційний сертифікат і участь у спеціальному фестивалі. Премія фінансується коштом благодійної підтримки родини Нойштадт.

Нагадаємо, у 2022 році Юрій Андрухович став лауреатом Премії Генріха Гейне, яку вручає місто Дюссельдорф раз на два роки за визначний внесок у розвиток літератури та захист європейських цінностей.

Міська рада Дюссельдорфа відзначила українського поета, прозаїка і перекладача як «рішучого захисника європейських цінностей, який відданий вільній і незалежній Україні з тісними зв’язками з Європою», — прокоментував мер міста Стефан Келлер.

Андрухович відомий також як перекладач творів Райнера Марії Рільке, Вільяма Шекспіра, Роберта Вальзера та інших авторів. Своїми літературними творами, серед яких «Рекреації», «Московіада», «Перверзія», «Радіо Ніч», а також діяльністю у складі культової поетичної групи Бу-Ба-Бу, він вплинув на формування сучасної української культурної ідентичності.

Нагороду в розмірі 50 тисяч євро вручили письменнику на урочистій церемонії 13 грудня 2022 року. За словами організаторів, відзначення Андруховича є закликом до продовження міжнародної солідарності з Україною та її народом.

«Андрухович пристрасно відданий європейській ідеї та представляє ідентичність України як культурної нації. Він нагадує Європі, що свобода і права людини знаходяться на передовій оборони України», — йдеться в офіційній заяві премії.

У 2014 році Андрухович став професором славістики та центральноєвропейської літератури в Університеті Гумбольдта в Берліні. Пізніше письменник також опинився у центрі суспільної уваги через участь у дискусії з російським письменником Михайлом Шишкіним на міжнародному фестивалі в Норвегії. Цей вчинок викликав критику в українському інфопросторі, однак сам Андрухович пояснив свою позицію тим, що Шишкін понад два десятиліття живе за кордоном і не підтримує російську агресію.

Премія Генріха Гейне, названа на честь поета Генріха Гейне (1797–1856), є однією з найпрестижніших літературних нагород Німеччини та вручається за досягнення, що сприяють діалогу між культурами, свободі слова та гуманістичним ідеалам.