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Новий спосіб шахрайства: фейкові листи “від податкової” збирають гроші для ЗСУ на Івано-Франківщині
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті через фейкові листи “від податкової” збирають гроші для ЗСУ

Автор: Олег Мамчур
18/06/2025 12:00
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Головне управління ДПС в Івано-Франківській області попереджає, що суб’єкти господарювання області знову отримують підроблені листи, оформлені нібито від імені ГУ ДПС.

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Про це пише Правда з посиланням на ДПС в Івано-Франківській області

У документах, підписаних начебто іменем заступника начальника ГУ ДПС Віктора Глушпенка, міститься прохання під приводом збору коштів на потреби ЗСУ.

Звертаємо увагу: податкова служба НЕ надсилає подібних листів і НЕ збирає коштів на військові потреби чи інші пожертви шляхом особистих звернень до платників податків!

Шахраї можуть використовувати підроблені електронні адреси, печатки, фейкові реквізити, різні номери телефонів і представлятися керівництвом чи посадовцями ДПС.