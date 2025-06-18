На Прикарпатті через фейкові листи “від податкової” збирають гроші для ЗСУ

Головне управління ДПС в Івано-Франківській області попереджає, що суб’єкти господарювання області знову отримують підроблені листи, оформлені нібито від імені ГУ ДПС.
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Про це пише Правда з посиланням на ДПС в Івано-Франківській області
У документах, підписаних начебто іменем заступника начальника ГУ ДПС Віктора Глушпенка, міститься прохання під приводом збору коштів на потреби ЗСУ.
Звертаємо увагу: податкова служба НЕ надсилає подібних листів і НЕ збирає коштів на військові потреби чи інші пожертви шляхом особистих звернень до платників податків!
Шахраї можуть використовувати підроблені електронні адреси, печатки, фейкові реквізити, різні номери телефонів і представлятися керівництвом чи посадовцями ДПС.