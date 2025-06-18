Ексголову Тернопільської облради Михайла Головка засудили до 9 років в’язниці

У Вищому антикорупційному суді оголосили вирок Михайлу Головку. Суддя визнав ексголову Тернопільської облради винним та призначив йому покарання – 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок оголосили сьогодні, 18 червня.

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Про це повідомили на сторінці Вищого антикорупційного суду.

Вироком суду колишнього посадовця визнали виним за частиною 4 статті 368 та частиною 1 статті 263 КК України, та призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі й права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком три роки, з конфіскацією всього майна.

“Також суд застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 15 мільйонів гривень з покладенням відповідних процесуальних обов’язків до набрання вироку законної сили. Кошти мають бути внесені протягом п’яти днів з дня постановлення вироку”, — йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

“У разі подання апеляційної скарги вирок, що не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної стадії. Вирок може бути оскаржений до апеляційної палати ВАКС через Вищий антикорупційний суд протягом 30 днів з дня його проголошення”, — зазначив суддя.

Під час оголошення вироку, як видно на відео Вищого антикорупційного суду, Михайлу Головку стало погано, ймовірно, він втратив свідомість.

Вчора, 17 червня, Михайлу Головку надали останнє слово перед судом.

“Я за своїх 20 років політичного життя не раз стикався з різними випробуваннями, з різними перипетіями і кожен раз Ісус мене рятував, піднімав. Чи це було на виборах, чи це були буремні події Революції Гідності під кулями. Я йому дякую, що він врятував моє життя. Чи це коли я приїжджав до наших захисників, попадав під обстріли. Тому я знаю, що сьогодні моя доля в Божих руках. Я знаю, що суд мене виправдає”, — розповів Михайло Головко.

Щоб дізнатися, чи подаватимуть апеляцію, кореспонденти Суспільного телефонували до адвокатів, Михайла Головка і його дружини. На дзвінки вони не відповідають.