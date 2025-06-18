На війні поліг іванофранківець В’ячеслав Лукаш

Скорботна звістка для Івано-Франківської громади. Захищаючи Україну, загинув В’ячеслав Лукаш.
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Сьогодні, 18 червня, о 19 годині відбудеться панахида в домі загиблого, повідомив міський голова Руслан Марцінків.
Завтра, 19 червня, об 11 годині розпочнеться похорон з дому загиблого. О 12 годині чин похорону у церкві Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ.
Поховають Героя на кладовищі села Камінне.