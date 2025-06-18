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На війні поліг іванофранківець В’ячеслав Лукаш
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг іванофранківець В’ячеслав Лукаш

Автор: Олег Мамчур
18/06/2025 12:50
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Скорботна звістка для Івано-Франківської громади. Захищаючи Україну, загинув В’ячеслав Лукаш.

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Сьогодні, 18 червня, о 19 годині відбудеться панахида в домі загиблого, повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Завтра, 19 червня, об 11 годині розпочнеться похорон з дому загиблого. О 12 годині чин похорону у церкві Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ.

Поховають Героя на кладовищі села Камінне.