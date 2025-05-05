Франківка Аліса-Марія Олексюк вийшла до півфіналу “Міс Всесвіт Україна 2025”

23-річна іванофранківка Аліса-Марія Олексюк увійшла до списку півфіналісток національного конкурсу краси “Міс Всесвіт Україна 2025”. Цьогоріч організатори обрали 31 учасницю, яка продовжить змагання за головну корону країни. Онлайн-голосування за фіналісток триває до 11 травня на офіційному сайті конкурсу.
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П’ятеро найкращих за результатами голосування потраплять до фіналу, де зіркове журі обере переможницю, яка представить Україну на міжнародному конкурсі Miss Universe 2025 в Таїланді.
Аліса-Марія — молода, амбітна та багатогранна особистість. Вона працює генеральним менеджером у відеогеймінговій компанії, розвивається як акторка у Лондоні, де бере участь у кінопроєктах і професійних курсах.
Має диплом бакалавра з маркетингу та економіки Лондонського університету Queen Mary. У вільний час займається спортом, зокрема вейтліфтингом, грає на фортепіано (має 12-річний досвід), подорожує, захоплюється верховою їздою й фотографією.
Свою участь у конкурсі Аліса-Марія пояснює глибоким бажанням підтримати українських жінок, які постраждали від війни. Вона переконана, що навіть у найскладніших обставинах жінка має силу будувати майбутнє, надихати та змінювати світ.
“Українська жінка — це не просто гарний образ поруч із чоловіком. Це сила, яка може змінювати світ”, — каже конкурсантка.
Окрім особистих досягнень, Аліса-Марія активно залучена до соціальної та волонтерської діяльності. Вона допомагає мамі у роботі благодійного фонду «Янголята», що підтримує дітей з неблагополучних сімей у сільських районах Прикарпаття. Також під час навчання в університеті дівчина була асистентом психолога, яка працювала з жінками, що пережили сексуальне насильство — тема, яка особливо загострилася в умовах війни.
Аліса-Марія прагне стати не просто моделлю, а прикладом сильної, чуйної та впливової жінки, яка здатна надихати інших та нести важливі соціальні меседжі. Її мета — нести світло й підтримку тим, хто цього найбільше потребує, показати приклад внутрішньої сили й віри в себе.
Віддати голос за Алісу-Марію Олексюк можна за посиланням.