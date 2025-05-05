Франківка Аліса-Марія Олексюк вийшла до півфіналу “Міс Всесвіт Україна 2025”

23-річна іванофранківка Аліса-Марія Олексюк увійшла до списку півфіналісток національного конкурсу краси “Міс Всесвіт Україна 2025”. Цьогоріч організатори обрали 31 учасницю, яка продовжить змагання за головну корону країни. Онлайн-голосування за фіналісток триває до 11 травня на офіційному сайті конкурсу.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

П’ятеро найкращих за результатами голосування потраплять до фіналу, де зіркове журі обере переможницю, яка представить Україну на міжнародному конкурсі Miss Universe 2025 в Таїланді.

Аліса-Марія — молода, амбітна та багатогранна особистість. Вона працює генеральним менеджером у відеогеймінговій компанії, розвивається як акторка у Лондоні, де бере участь у кінопроєктах і професійних курсах.

Має диплом бакалавра з маркетингу та економіки Лондонського університету Queen Mary. У вільний час займається спортом, зокрема вейтліфтингом, грає на фортепіано (має 12-річний досвід), подорожує, захоплюється верховою їздою й фотографією.

Свою участь у конкурсі Аліса-Марія пояснює глибоким бажанням підтримати українських жінок, які постраждали від війни. Вона переконана, що навіть у найскладніших обставинах жінка має силу будувати майбутнє, надихати та змінювати світ.

“Українська жінка — це не просто гарний образ поруч із чоловіком. Це сила, яка може змінювати світ”, — каже конкурсантка.

Окрім особистих досягнень, Аліса-Марія активно залучена до соціальної та волонтерської діяльності. Вона допомагає мамі у роботі благодійного фонду «Янголята», що підтримує дітей з неблагополучних сімей у сільських районах Прикарпаття. Також під час навчання в університеті дівчина була асистентом психолога, яка працювала з жінками, що пережили сексуальне насильство — тема, яка особливо загострилася в умовах війни.

Аліса-Марія прагне стати не просто моделлю, а прикладом сильної, чуйної та впливової жінки, яка здатна надихати інших та нести важливі соціальні меседжі. Її мета — нести світло й підтримку тим, хто цього найбільше потребує, показати приклад внутрішньої сили й віри в себе.

Віддати голос за Алісу-Марію Олексюк можна за посиланням.