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На Франківщині водій легковика на смерть збив велосипедиста. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині водій легковика на смерть збив велосипедиста. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
05/05/2025 11:18
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Смертельна аварія сталася третього травня о 9:45 у Косові по вулиці Небесної Сотні.

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Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, пише Правда.

На місці події поліцейські встановили, що 52-річний житель Верховинщини, керуючи автомобілем марки «Ford Sierra», не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості, та вчинив наїзд на 75-річного велосипедиста. Останній рухався в попутному напрямку з легковиком. В результаті дорожньо-транспортної пригоди місцевий мешканець від отриманих тілесних ушкоджень помер в лікувальному закладі.

Водій – тверезий.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.