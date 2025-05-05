На Франківщині водій легковика на смерть збив велосипедиста. ФОТО

Смертельна аварія сталася третього травня о 9:45 у Косові по вулиці Небесної Сотні.

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, пише Правда.

На місці події поліцейські встановили, що 52-річний житель Верховинщини, керуючи автомобілем марки «Ford Sierra», не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості, та вчинив наїзд на 75-річного велосипедиста. Останній рухався в попутному напрямку з легковиком. В результаті дорожньо-транспортної пригоди місцевий мешканець від отриманих тілесних ушкоджень помер в лікувальному закладі.