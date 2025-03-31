Франківка Ангеліна Брикіна виступила у фіналі чемпіонату світу з лижної акробатики

На чемпіонаті світу-2025 з лижної акробатики розпочалися фінальні виступи в одиночних турнірах. Першими медалі світової першості у швейцарському Енгадіні розіграли жінки.
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Про це повідомляє Суспільне. Спорт.
За підсумками кваліфікації до фіналу жіночого турніру пройшла одна українка Ангеліна Брикіна.
Спортсменка змагалась на другій світовій першості у кар’єрі: на ЧС-2023 посіла 15-те місце, натомість на нинішньому чемпіонаті пробилась у дебютний фінал.
До фіналу одиночного турніру Брикіна підходила у статусі призерки ЧС-2025 у команді: у складі національної збірної разом з Дмитром Котовським та Олександром Окіпнюком виборола “срібло” змішаних змагань.
Як пройшов фінал ЧС-2025 з лижної акробатики серед жінок?
- Фінал чемпіонату світу з лижної акробатики складався з трьох стрибків: у рейтинг спортсменок зараховувався найкращий результат з перших двох спроб, після чого топ-6 спортсменок змагались у суперфіналі за медаль.
- Ангеліна Брикіна у першій спробі виконувала “back Full-Full” — комбінацію стрибків двох сальто та двох гвинтів. За свій перший стрибок українка отримала 78.75 балів та посіла проміжне сьоме місце в рейтингу.
- У другому стрибку Брикіна змінила стрибок на “back Lay-Full” з максимальною оцінкою 87.00 балів. Однак покращити результат у фіналі українка не змогла: зазнала падіння під час приземлення та у підсумку отримала 62.35 бали. Ангеліна опустилась на підсумкову дев’яту сходинку, що не дозволило їй відібратись у суперфінал.
- Дебютне “золото” світової першості забрала представниця США Кайла Кун, яка стала єдиною лижною акробаткою, яка набрала понад 100 балів. “Срібло” здобула китаянка Сюй Ментао, а подіум довершила Данієль Скотт з Австралії.
Чемпіонат світу. Лижна акробатика. Фінал, жінки
- Кайла Кун (США) — 105.13 балів
- Сюй Ментао (Китай) — 99.16 балів
- Данієль Скотт (Австралія) — 96.93 бали
…
- 9. Ангеліна Брикіна (Україна) — 78.75 балів