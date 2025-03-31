Що задекларувала заступниця голови Івано-Франківської ОДА Крістіна Торган

Христина Торган, заступниця голови Івано-Франківської ОДА, подала декларацію про доходи за 2024 рік.

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Декларацію посадовиці на Єдиному державному реєстрі декларацій оприлюднили 31 березня 2025 року, пише Фіртка.

Згідно з декларацією, у 2024 році Крістіна Торган задекларувала 3 тисячі 260 гривень заробітної плати в Івано-Франківській обласній державній адміністрації та 424 тисяч 571 гривню від департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад обласної військової адміністрації.

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Її чоловік Руслан Торган заробив 449 тисяч 763 гривні в департаменті агропромислового розвитку обласної військової адміністрації, 17 тисяч 125 гривень в Івано-Франківському фаховому коледжі Львівського національного університету природокористування.

Руслан Торган також задекларував 35 тисяч 320 гривень пенсії та 5 тисяч гривень соціальних виплат від департаменту соціальної політики ОДА.

Окрім того, торік Руслан Торган отримав 805 тисяч 580 гривень доходу від відчуження нерухомого майна.

З 2006 року Крістіна Торган має квартиру в Івано-Франківську площею 68 квадратних метрів. Руслан Торган з 2021 року володіє автомобілем Volkswagen Golf Plus 2005 року випуску. Вартість авто за останньою грошовою оцінкою склала 98 700 гривень.

Крістіна Торган у 2024 році зберігала на банківських рахунках 20 тисяч 136 євро заощаджень, її чоловік — 800 тисяч гривень.