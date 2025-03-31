У Франківську поліцейські провели роз’яснювальну роботу з особами ромської національності

Поліцейські Івано-Франківська зустрілися з національними меншинами та провели профілактичні бесіди.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську поліцію

Працівники превентивної діяльності Івано-Франківського районного управління поліції прибули до одного із поселення, що у обласному центрі та провели роз’яснювальну роботу з особами ромської національності.

“Метою профілактичного заходу було попередження вчинення правопорушень та уникнення будь-яких протиправних дій, які можуть спровокувати або спричинити порушення публічного порядку. З батьками правоохоронці провели бесіди щодо належного виконання батьківських обов’язків, недопущення використання малолітніх для заняття жебрацтвом чи втягнення у злочинну діяльність”, – йдеться у дописі.

Загалом серед дітей співробітники поліції провели профілактичну роботу щодо недопущення участі в неформальних групах, змістом яких є нетерпимість за ознаками расової чи національної приналежності та роз’яснили відповідальність за вчинення правопорушень.

Поліція Прикарпаття захищає права всіх без винятку громадян і не ділять людей за етнічною, расовою та іншими ознаками.