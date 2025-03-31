Історія військового з Івано-Франківщини Сергія Паранюка

Військовослужбовець ТЦК та СП в Івано-Франківській області – 49-річний Сергій Паранюк розповів про свій військовий шлях.
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Пишу Правда.іф з посиланням на Місто.
Чоловіка мобілізували 22 лютого 2024 року. Спочатку військовий пройшов бойове злагодження, після чого потрапив до 65-тої окремої механізованої бригади. Тоді вона дислокувалась поблизу Оріхова, що на Запоріжжі. Брав участь у стримуванні ворога на тому напрямку.
«Були моменти, коли ворожі диверсійні групи намагалися прорватися на наші позиції. Ми мали це одразу присікати, бо це дуже небезпечно. Будь-який прорив є дуже агресивним та наглим, хоч він знає, що буде знищений, він не зупиняється, — розповідає чоловік.
Військовий каже, що фактично всі українські позиції ворог знав.
«Ще на початку в травні та червні не було так багато дронів і було спокійніше. Кінець липня, серпень та до нового року, то було дуже багато застосувань дронів ворогом, — ділиться Сергій.
Чоловік каже, що мобілізація в Україні потрібна.
«Без неї ми не зможемо війну виграти ніяк. Ми воюємо з ворогом, який має набагато більший мобілізаційний ресурс ніж у нас, — каже військовий.