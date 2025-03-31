Завтра у Богородчанській громаді завершиться опалювальний сезон

З вівторка, 1 квітня, у Богородчанській громаді завершують опалювальний сезон.

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Не відключать від теплопостачання лише місцеву лікарню, яка має альтернативне опалення, пише КУРС з посиланням на голову громади Ростислава Зарембу.

«Я бачив прогноз погоди. Розумію, що йде ще похолодання, тому ми прийняли рішення, що залишаємо опалення в нашій центральній лікарні на найближчих два тижні, оскільки там вдалося зробити альтернативне опалення ще до початку повномасштабної агресії», – повідомив Заремба.

За його словами, навчальні заклади можуть використовувати електрообігрівачі або переходити на дистанційне навчання. Весняні канікули у Богородчанській громаді заплановані на кінець квітня – у перший тиждень після Великодня.

«Прошу у всіх розуміння, терпіння, витримки, прошу у всіх усвідомлення, в яких умовах і в якому часі всім нам доводиться жити. Але вважаю, що це найменші проблеми з тих всіх, з якими стикається наша громада, суспільство і країна в цілому», – зазначив Заремба.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення опалювальний сезон 2024-2025 років був найскладнішим.

«Ми мали дуже малі ліміти для проходження опалювального сезону. Тому були готові навіть до найбільш критичних сценаріїв – пів зими могло бути відсутнє теплопостачання. Однак я вважаю, що ми пройшли опалювальний сезон з мінімальним дискомфортом», – вважає Ростислав Заремба.

Опалювальний сезон в Україні завершується 15 квітня. Проте місцева влада може ухвалювати рішення про завершення опалювального сезону, коли середньодобова температура протягом трьох днів перевищує +8 °C.